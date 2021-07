Mit Shiatsu gezielt dem Stress entgegenwirken

Neben den oft enormen Anforderungen im beruflichen Alltag kamen im vergangenen Jahr durch die Corona-Krise noch Faktoren wie Homeoffice, Homeschooling, Kurzarbeit oder die Angst vor dem Jobverlust hinzu. Wie viel Druck einen einzelnen Menschen überfordert, ist individuell sehr unterschiedlich. „Wir alle gehen mit Stress anders um. Auch, wenn manche das Gefühl haben, Stress treibe sie an, tut dieser auf Dauer niemandem gut. In der klaren tiefen Berührung beim Shiatsu lernt man, sich selbst besser wahrzunehmen und so Warnsignale früh zu erkennen“, erklärt Mag. Alexandra Gelny, Shiatsu-Praktikerin und Sprecherin des Österreichischen Dachverbands für Shiatsu (ÖDS). Tipps der Expertin: