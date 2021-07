Julia Roberts: Tochter Hazel hat ihr Lächeln!

Ihr Privatleben hält Julia Roberts eigentlich stets sehr bedeckt. Schnappschüsse von ihren drei Kindern Hazel, Phinneaus und Henry teilt die Hollywood-Beauty nur selten. Doch jetzt hatte ihre Tochter Hazel ihren ersten großen Auftritt - und das gleich am roten Teppich in Cannes. Die 16-Jährige begleitete nämlich ihren Papa, Kamermann Danny Moder, zu einer Filmpremiere an die Croisette.