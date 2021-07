Boris Prokopic kehrt zu seinem Ex-Klub zurück

„Boris Prokopic konnte in den vergangenen Tagen und Wochen zeigen, dass er mit seiner Erfahrung ein wichtiger Faktor in unserer Mannschaft werden kann. Mit seinen fußballerischen und menschlichen Qualitäten ist er für die jungen Spieler ein absolutes Zugpferd in deren Entwicklung“, sagte Altachs Sportlicher Leiter Werner Grabherr über den Rückkehrer.