Foul-Ärger: Fans fordern Neuaustragung des Finales

„Das Spiel am 11.07.2021 war überhaupt nicht fair“, heißt es dort. Vor allem eine Szene erhitzt offenbar die Gemüter: Nach einem Foul an Saka sah Chiellini, der den Engländer am Trikot gezogen und zu Boden gerissen hatte, die Gelbe Karte. Zu wenig - zumindest für einige Fans der „Three Lions“. Sie hätten lieber die Rote Karte gesehen. „Die Italiener haben die englischen Spieler wie Sklaven geschleift“, lautet es in der Petition.