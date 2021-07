Beachvolleyballer Baldauf hat wieder Blut geleckt

Auch wenn sich Simon Baldauf und sein Partner Simon Frühbauer am späten Samstagabend in Graz unter Flutlicht dem Duo Kunert/Grössig 0:2 geschlagen geben mussten und damit den Einzug ins Halbfinale des Austrian Beachvolleyball Tour 160er-Turniers in Graz verpassten - mit dem fünften Endrang übertraf der Wolfurter Routiner seine eigenen Erwartungen um Welten. „Dafür, dass wir nur zweimal zusammen trainiert haben, ist das eine Topleistung“, sagt der 31-Jährige, der aufgrund von Bandscheibenproblemen fast ein Jahr in der „Sandkiste“ pausiert hatte.