Nach Ansturm wird Tiroler „Impfsonntag“ wiederholt

Freie Auswahl bei Impfstoff

Am Samstag war der Impfbus beim Innsbrucker Einkaufszentrum DEZ stationiert. Am Sonntag steht er beim Sportpark in Kitzbühel (9-18 Uhr). Doch das ist nicht das einzige Angebot: Außer in Kitzbühel öffnen die Impfzentren von 9 Uhr bis 18 ihre Pforten, in Lienz ab 11 Uhr. Seit Donnerstag standen insgesamt 20.000 Dosen Impfstoff für Erstimmunisierungen zur Verfügung, hieß es beim Land.