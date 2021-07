Neue Impfaktion ohne Anmeldung ab nächster Woche

Impfen am Rathausplatz „ein voller Erfolg“

Das Impfangebot am Rathausplatz mit dem Impfstoff von Johnson&Johnson sei „ein voller Erfolg“, hieß es in der Aussendung. Von Samstag bis Donnerstag wurden in dem aufgestellten Container 769 Personen geimpft. Aufgrund des Andrangs war es jedoch auch möglich, sich per Berechtigungskarte im ACV impfen zu lassen - entweder am selben Tag oder in den Tagen darauf. 1876 nahmen dieses Angebot bislang wahr.