Heim-Turnier von Violett steigt trotz Covid-Fall

Schockmoment für Regionalligist Austria Salzburg vor dem geplanten Heimturnier am Samstag. Aufgrund eines positiven Coronafalls gilt der Großteil des Kaders als Kontaktperson der Stufe 2. Abgesagt wird der Predigtstuhl-Cup in Maxglan aber nicht. Dafür müssen jüngere Akteure in die Bresche springen.