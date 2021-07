Sportfoto des Jahres? Dänemark wieder zu Hause

„Wir waren so nah dran am Finale. Dass es so entschieden wird, das ärgert mich“, sagte der 49-jährige Hjulmand und bezog sich damit auf das entscheidende Tor von Harry Kane in der Verlängerung (104.). Englands Kapitän traf per Elfer-Nachschuss, nachdem Kasper Schmeichel pariert hatte. „Es war ein Elfmeter, den es nicht hätte geben sollen“, sagte Hjulmand über die Szene, in der Raheem Sterling im Strafraum zu Fall gekommen war. „Es ist eine Sache, ein Spiel zu verlieren. Aber so zu verlieren, ist enttäuschend.“