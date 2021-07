Deutschland: Weinendes Mädchen meldet sich

In Minute 92, als das deutsche Aus im Wembley schon besiegelt war, weinte das mittlerweile berühmte deutsche Mädchen in den Armen ihres Vaters bittere Tränen. Die Kameras zeigten sie, die Reaktion der englischen Fans war unvorstellbar. Sie wurde online beschimpft, beleidigt, sogar als Nazi dargestellt. Ein Brite aus Wales startete daraufhin eine Aktion, mit der er dem Mädchen „ein Lächeln aufs Gesicht zaubern wollte“. Es war ihm wichtig, zu zeigen „dass nicht alle Engländer so schrecklich sind“. Er sammelte mittels Crowdfunding mehr als 42.000 Euro. Nur das Mädchen war unauffindbar. Bis jetzt.