Mit den Bayern-Genen zum Profi geformt

Große Konkurenz

Wobei es mit Datkovic, Aiwu, Bauer, Koller, Vorsager und Malicsek viele Optionen in der Innenverteidigung gibt. „Ich stelle mich der Herausforderung, will eines Tages in einer Top-Liga kicken.“ Heute bekommt er einen Vorgeschmack darauf, wenn die Admira in der Südstadt (17) gegen den russischen Spitzenklub ZSKA Moskau testet.