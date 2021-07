916 Millionen für Corona-Impfstoffe reserviert

Blümel präsentiert Öko-Steuerreform

Zur Nachverfolgung der Mittel aus dem EU-Wiederaufbaufonds sollen alle Leistungen, die über dieses Instrument finanziert werden, in der Transparenzdatenbank eingemeldet werden. Die NEOS wollen hier weitergehende Schritte, etwa dass die Einschau-Möglichkeiten in die Datenbank erweitert werden. Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP), der in seiner Fragestunde auf ein paar Eckpunkte der kommenden Öko-Steuerreform bekannt gab, stimmte insofern zu, als man auch aus seiner Sicht bei der Transparenzdatenbank noch nicht am Ende des Tages angelangt sei.