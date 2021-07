Sollbauer wechselt von Barnsley zu Dynamo Dresden

„Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung mit Dynamo Dresden in der zweiten Liga“, so Sollbauer in einer ersten Stellungnahme. Die Verantwortlichen hätten sich spürbar um ihn bemüht und in vertrauensvollen Gesprächen ihr Konzept und ihre Vorstellungen aufgezeigt. „Darin habe ich mich voll und ganz wiedergefunden und bin deshalb überzeugt, dass dieser Schritt der absolut richtige ist“, meinte Sollbauer.