St. Pölten bestreitet Turnier in CL-Quali in Turin

Frauen-Fußball-Meister SKN St. Pölten wird das Mini-Turnier in der 1. Quali-Runde der Champions League in Turin bestreiten! St. Pölten trifft im Halbfinale auf die türkischen Meisterinnen von Besiktas Istanbul. Sollten diese bezwungen werden, könnte es zum Duell mit Juventus Turin um den Aufstieg in die zweite Quali-Runde kommen. Die Italienerinnen treffen in ihrem Halbfinale auf Kamenica Sasa aus Nordmazedonien ...