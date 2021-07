Marsch: RB Leipzig? „Das war immer mein Traum!“

Wechsel von Sabitzer?

Viele Spieler fehlen derzeit noch, da sie bis vor kurzem bei der EM engagiert waren und jetzt im Urlaub weilen. Dani Olmo und Yussuf Poulsen sind mit Spanien bzw. Dänemark noch dabei. Mit einigen davon hat Marsch telefonisch Kontakt aufgenommen. Nach der Verpflichtung von Eintracht-Torjäger Andre Silva will der Cheftrainer die nächsten Wochen abwarten, ehe er hinsichtlich des großen Kaders weitere Entscheidungen trifft. Mit Marcel Sabitzer und Konrad Laimer hat Marsch auch zwei Österreicher im Kader. Sabitzer, dessen Vertrag in einem Jahr ausläuft, ist nach starken Vorstellungen bei der EURO zuletzt vermehrt mit einem Wechsel in eine andere Liga in Verbindung gebracht worden.