Filterblasen verhindern sachliche Diskussionen

Filterblasen in sozialen Medien verhindern, dass Menschen konstruktiv diskutieren, wie man globale Katastrophen in den Griff bekommt. Dafür sorgten Algorithmen, „die primitive Instinkte ansprechen“ und damit einen sachlichen Diskurs verhinderten, so das Ergebnis einer Studie von Forschenden aus Stockholm, Graz und Wien.