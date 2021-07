Gefahr für die Mutter: Tochter brach Schweigen

Der Syrer soll seine Ehefrau (42) am 12. Juni in der Messestadt vor Zeugen mehrmals mit dem Umbringen und mit einem Küchenmesser bedroht haben. Die Angst um die Mutter brachte seine Tochter (22) dazu, ihr Schweigen zu brechen und das eigene Martyrium öffentlich zu machen. Sie zeigte am 27.…Juni ihren eigenen Vater als mutmaßlichen Kinderschänder und Vergewaltiger an. Der 49-Jährige soll seine damals neunjährige Tochter ab dem Jahr 2008 schwer sexuell missbraucht haben.