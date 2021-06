Protest vor dem Spiel? Spieler dürfen entscheiden

Der italienische Fußball-Verband will in der Debatte um einen möglichen Kniefall der Mannschaft vor dem EM-Viertelfinale die finale Entscheidung den Spielern überlassen. Die Mannschaft könne selbst entscheiden, ob sie vor der Partie gegen Belgien am Freitag in München als Zeichen gegen Rassismus niederknien wolle, teilte der Verband mit. Nach Ansicht des Verbandes stellt „die Auferlegung eines bestimmten Verhaltens eine Form des Machtmissbrauchs“ dar.