Prinz Harry: Emotionale Worte über Lady Diana

Am Donnerstag wäre Prinzessin Diana 60 Jahre alt geworden. Um seiner Mutter mit einer Skulptur zu gedenken, ist Prinz Harry schon Ende letzter Woche von Los Angeles nach London gereist. Es ist erst das zweite Mal seit seinem Umzug in die USA, dass der 36-Jährige in seine Heimat zurückgekehrt ist. Dass die Royal-Fans aber schon vor dem 1. Juli von Harry hören, damit hätte wohl keiner gedacht.