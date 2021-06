Drogen im Wert von 1,5 Millionen Euro verkauft

Der 35-jährige Ägypter und seine Lebensgefährtin stehen im Verdacht, sich über einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren eine fortlaufende Einnahmequelle durch den Verkauf von täglich 50 - 100 Gramm Heroin an etwa 70 Abnehmer aus dem Bereich Klagenfurt und Umgebung geschafft zu haben. So wurde vom Paar unter anderem extra eine Wohnung als Suchtgift- und Geldbunker auf einen anderen Namen angemietet, um so große Mengen an Suchtgift und Bargeld zu verstecken und den Bezug zu den Beiden zu verschleiern.