Sprint-Double für Huemer - Mayr gewann Kugelstoßen

Mit Ivona Dadic (Union St. Pölten) trat auch die zweite für die Sommerspiele qualifizierte Siebenkämpferin an, sie lief die 200 m als Sechste in 25,02 Sekunden und überquerte im Hochsprung 1,74 m; am Samstag war sie 6,10 m weit gesprungen, alles war persönliche Saisonbestleistung. „Leider haben kleinere Wehwechen meinen Trainingsaufbau dieses Frühjahr immer wieder gestört, deshalb bin ich noch nicht wirklich dort, wo ich gerne schon wäre. Jetzt heißt es im Hinblick auf Olympia in den nächsten sechs Wochen richtig Gas zu geben, damit ich dort dann in Top-Form bin“, erklärte sie.