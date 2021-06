Jubelnde Fans empfangen ÖFB-Team in Innsbruck

Kogler selbst hatte das Achtelfinale am Vorabend nach der Landesversammlung der Grünen in Vorarlberg beim Public Viewing in Dornbirn verfolgt. „Es hat mich an die großen Momente des österreichischen Fußballs erinnert, da gehört ihr jetzt auch dazu“, sagte der Steirer in Richtung der Spieler. Es sei ihm ein Anliegen gewesen, dem Team persönlich Glückwünsche zu überbringen, „weil wir in Österreich jetzt einen Stimmungsdreh haben, der beeindruckend ist. Ich schaue schon länger Fußball, aber diese Momente sind eher selten.“