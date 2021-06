Oswald verpasst Doppel-Turnier-Sieg auf Mallorca

In Einzel-Endspielen auf der Frauen-Tour feierte Angelique Kerber (4) in Bad Homburg einen 6:3-6:2-Heimsieg gegen die Tschechin Katerina Siniakova. Es ist Kerbers 13. Titelgewinn bzw. ihr erster seit dem in Wimbledon 2018. In Eastbourne wiederum erreichte Jelena Ostapenko ihren insgesamt vierten Titel, im Finale gab die Lettin der Estin Anett Kontaveit mit 6:3, 6:3 das Nachsehen.