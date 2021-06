MotoGP-Aufregung: Rossi deutet Karriereende an

Doch wie sieht eigentlich die Zukunft des 42-Jährigen aus? „Ich habe mich noch nicht entschieden, ich werde in der Sommerpause noch darüber nachdenken. Ich muss auch mit Yamaha und dem Team sprechen“, meint er. Doch es gibt wohl eine Tendenz. „Wir wollen versuchen, eine bessere Performance zu zeigen und bessere Ergebnisse zu holen. Der Start der Saison war bis jetzt in der Hinsicht nicht fantastisch. Es ist also sehr schwierig, dass ich auch im nächsten Jahr fahren werde“, gesteht Rossi.