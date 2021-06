Von Sonne geblendet: Crash auf Inntal Autobahn

Ein folgenschwerer Unfall ereignete sich am Donnerstag in den frühen Morgenstunden auf der A12 bei Wattens im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land! Weil er von der Sonne geblendet wurde, lenkte ein Einheimischer (63) sein Auto auf den Beschleunigungsstreifen. Dabei übersah er einen Pkw, der von einem 36-Jährigen gelenkt wurde, und krachte in dessen Heck. Beide Fahrzeuge gerieten ins Schleudern.