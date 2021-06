Sex trotz Inkontinenz - noch immer Tabuthema

Sexualität ist ein sehr wichtiger Faktor für ein glückliches, erfülltes Leben und allgegenwärtig. Mit Freunden oder am Stammtisch wird gerne ausführlich darüber gesprochen. In der Partnerschaft hingegen ist das Äußern von Wünschen, Ängsten, Bedürfnissen und Anliegen oft ein schwieriges Unterfangen. Erst recht, wenn eine körperliche Veränderung wie eine Inkontinenz vorliegt. Der Kontrollverlust über den Körper geht mit dem Verlust an Selbstachtung sowie Selbstvertrauen einher. Betroffene fühlen sich unsauber und damit unattraktiv. Die Inkontinenz ist für sie sehr häufig ein Grund, das intime Leben zu beenden.