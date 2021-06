Dicke Luft in den Kindergärten

Dicker Forderungskatalog

Die Initiative aus Eltern und Kindergartenpädagogen hat nun einen dicken Forderungskatalog an die Landesregierung erstellt: Es soll einen Bildungsgipfel - nicht mit Politikern, sondern mit Experten - geben, zudem soll dem Personalmangel der Kampf angesagt werden. „Wir fordern auch eine bessere Entlohnung und eine einheitliche Bezahlung in der Steiermark“, so Ernst.