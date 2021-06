Immobilienpreise zogen auch im Jahr 2020 weiter an

Für neuwertige Mietwohnungen, die nicht den Mietzinsobergrenzen nach dem Mietrechtsgesetz (MRG) unterliegen, waren 2020 im bundesweiten Schnitt 8,51 Euro netto pro Quadratmeter (plus 1,74 Prozent) zu bezahlen, in Wien waren es allerdings 10,22 Euro (plus 6 Prozent). Die Mieten dürften künftig nicht mehr kräftig zulegen: „Der Mietmarkt ist in Bewegung. Es gibt nicht viele, die ihre Immobilie verkaufen und es gibt besonders viele, die jetzt ihre Wohnsituation verbessern möchten.“