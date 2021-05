Mieten kratzen an der 10 €-Marke pro Quadratmeter

9,90 Euro bezahlen die Salzburger pro Quadratmeter Miete mittlerweile im Schnitt. Damit ist das Bundesland einsamer Spitzenreiter in Österreich. Bei privaten Neuvermietungen ist der Preis, wie berichtet, noch einmal deutlich höher. Selbst in Tirol und Vorarlberg bezahlt man deutlich weniger (siehe Grafik). Der österreichweite Schnitt beträgt 8,30 Euro. Am günstigsten kommt man noch im Burgenland weg. Dort sind 6,40 Euro pro Quadratmeter fällig. Insgesamt sind die Preise in Österreich in den vergangenen vier Jahren um mehr als 12 Prozent gestiegen, was ungefähr einem Euro entspricht und damit ein großes Loch in der Geldtasche hinterlässt.