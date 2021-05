Mieten: Vorarlberger und Tiroler zahlen am meisten

Bei der Zahlungsbereitschaft gibt es ein starkes West-Ost-Gefälle, so eine Datenanalyse von 50 Millionen Suchanfragen des Online-Portals ImmoScout24. In Wien etwa werden im Schnitt Wohnungen gesucht, die zwischen 700 und 900 Euro kosten. In der gleichen Bandbreite bewegen sich Oberösterreich und Salzburg. Am wenigsten für die Bleibe budgetiert der durchschnittliche Wohnungssuchende im Burgenland, in Niederösterreich, der Steiermark und in Kärnten mit 500 bis 700 Euro pro Monat. Im Südosten des Landes sucht jeder Zweite ein Domizil, das nicht mehr als 700 Euro kosten darf.