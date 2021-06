Formel 1: Einsatzorganisationen sind startklar

Auch die Feuerwehrmänner und -frauen aus dem Bereichsfeuerwehrverband Knittelfeld sind für die größtmögliche Sicherheit in Sachen Brandschutz auf und neben der Rennstrecke bereit. Bis zu 120 Einsatzkräfte mit 15 Fahrzeugen und zwei Lösch-Quads der Feuerwehr werden am zweiten Rennwochenende pro 12-Stunden-Schicht bzw. in festgelegten Zonen im Einsatz stehen. Mit den Lösch-Quads ist man auch für schnellstmögliche Einsätze im Gelände gerüstet. Um die Einsatzbereitschaft aufrecht zu erhalten, stehen - neben bereits erfolgten COVID-Impfungen - auch regelmäßige Corona-Tests am Programm. Zudem stehen, für den Fall der Fälle, „Backup-Mannschaften“ als Reserve bereit. Weitere Einheiten aus den Bereichsfeuerwehrverbänden Judenburg und Leoben sind an den Rennwochenenden in erhöhter Einsatzbereitschaft.