Legende schimpft: Cristiano Ronaldo „wie ein Narr“

Der 36-Jährige hatte sein Team am Samstag beim EM-Hit gegen Deutschland in Führung gebracht, am Ende kassierte der Europameister von 2016 jedoch eine 2:4-Niederlage. Ein Kunststück von Ronaldo unmittelbar nach seinem Treffer, als er seinen Gegenspieler Antonio Rüdiger schlecht ausschauen ließ, stieß Hamann sauer auf.