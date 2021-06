Ferienbuchungen kommen langsam in Schwung

Urlaub am See statt am Meer

In den Ferienregionen sind heuer einmal mehr vor allem die Kärntner Seen gefragt. Die Beherbergungsbetriebe blicken dort - wie auch schon in der Vorjahressaison - in Richtung „Vollbelegung bis in den Oktober“. Die Thermen- und Wellnesshotels im Burgenland und in der Steiermark sind im Moment sogar „mit 80 Prozent und somit mit voller derzeit erlaubter Auslastung“ quasi ausgebucht, wie aus einer Umfrage unter den ÖHV-Mitgliedsbetrieben hervorgeht.