Serie an schweren Motorrad-Unfällen reißt nicht ab

Gegen 15.10 Uhr fuhr ein 57-jähriger Motorradlenker aus dem Bezirk Leibnitz als Teil einer vierköpfigen Motorradgruppe auf der B 23 in Richtung Mürzzuschlag. Kurz vor dem Ortsgebiet Kohleben fuhr er an vierter Stelle und überholte noch zwei vor ihm fahrende Motorradlenker, als der an erster Stelle fahrende Lenker aufgrund einer Rechtskurve und des danach beginnenden Ortsgebietes seine Geschwindigkeit verringerte. Der 57-Jährige dürfte dies zu spät bemerkt haben und es kam zu einer leichten Berührung zwischen den beiden Motorrädern. Aufgrund dieser Berührung bremste der Lenker so heftig ab, dass das Vorderrad seines Motorrades wegrutschte und er rechtsseitig auf die Fahrbahn stürzte. Während das Motorrad auf der Fahrbahn dahinschlitterte stürzte der 57-Jährige, sich mehrmals überschlagend, auf die Fahrbahn. Dabei schlug er auch mehrmals heftig mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. Der 57-Jährige blieb in weiterer Folge bewusstlos in Fahrbahnmitte der B 23 liegen.