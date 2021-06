Das Glücksspiel verfolgt die SPÖ in Oberösterreich

Berufliche Kontakte zur Branche

Vor diesem Hintergrund ist ein weiterer beruflicher SPÖ-Kontakt zur Glücksspielbranche erwähnenswert: Franz Leidenmühler, Europarechtsprofessor an der JKU und SPÖ-Gemeinderat in Linz, hat für die unter anderem wegen der Glücksspielabgabe im Dauer-Clinch mit der Finanz liegende Concord Card Casino Gruppe in Wien ein Gutachten erstellt – siehe dazu Deckblatt unten. Es stützt die Ansicht der CCC, dass sie Pokersalons betreiben dürfe (den jüngsten wieder eröffneten in Wien Simmering hat die Finanz mit Zwangsgewalt gleich wieder geschlossen). Und es wird auch in einem Verfahren wegen des Vorwurfs von Amtsmissbrauch (wegen der Salon-Schließung in Simmering) als Material gegen Finanzpolizei-Chef Wilfried Lehner benützt. Es findet sich auf der Homepage www.ccc.co.at, wo CCC unter dem Titel „Der Rechtsstaat, unser höchstes Gut!“ den Konflikt mit der Finanz ausführlich darstellt.