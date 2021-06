Gerhard Mayer: Geheimnisse des Grazer Starfigaros

Gerhard Mayer hat auch immer seine Meinung gesagt: „Eine junge Dame war einmal bei mir, die ihre langen blonden Haare abrasieren und eine Glatze haben wollte, um ihren fremdgehenden Freund zu ärgern. Ich wusste, dass sie das bereut und habe es abgelehnt. Ein anderer Friseur hat es gemacht, und sie ist später weinend zu mir gekommen mit der Glatze, ob man ,was retten’ könnte. Dass ich Frisuren nicht gemacht habe, von denen ich wusste, dass die Trägerin damit unglücklich sein würde, hat mich viele Kunden gekostet.“ Gern denkt er auch an die Zeit der Dauerwellen zurück: „Die wollten so viele haben, auch Burschen! Viele sind mit einer völlig verhauten Welle aber zu mir gekommen, in der Hoffnung, man könne was reparieren.“