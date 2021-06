Ab 21 Uhr LIVE: England - Schottland im Ticker

England wird auch vor diesem Spiel niederknien, um ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen. Schottland hat angekündigt, sich diesmal am Protest zu beteiligen, was Rashford sehr begrüßte: „Wenn du wichtige Nachrichten verbreiten willst, gibt es keine bessere Möglichkeit als die große Bühne.“ Der englische Fußballverband FA appellierte am Donnerstag an alle Fans, die Aktion zu respektieren. Zuvor hatte es immer wieder Buhrufe gegen das Niederknien gegeben.