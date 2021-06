Stadt Lienz ist für den Krisenfall gerüstet

Bereits im Jahr 2010 führte man in Lienz ein Risikomanagement mit potenziellen Gefahren für die Bevölkerung durch, der großflächige Stromausfall im Lienzer Talboden im November 2019 war die Initialzündung für die Umsetzung des aktuellen Projekts. Laut SPÖ-Bürgermeisterin Elisabeth Blanik sei man bei unvorhersehbaren Ereignissen bei der Trinkwasserversorgung mit dem eigenen Tiefbrunnen bestens aufgestellt, „die einzige Schwachstelle war der Strom, damit wir das Wasser in die Leitung bekommen.“ Mit einem neuen Notstromaggregat will man jetzt auch dieses Problem lösen. Für 125.000 Euro ließ man die mit Gas betriebene Maschine installieren. Dafür zuständig war die Osttiroler Firma Schedl. Diese liefert auch das Gas und wartet den drei Tonnen schweren Stromerzeuger.