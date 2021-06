Kostenlose Apotheken-Selbsttests für Kinder ab 10

Ab 1. Juli gibt es die kostenlosen Corona-Selbsttests, die in den Apotheken abholbar sind, auch für Kinder ab zehn Jahren. Pro Monat können diese zehn Tests gratis beziehen. „Für Familien stehen in den Sommerferien so gesamt mehr Testmöglichkeiten zur Verfügung. Die Wohnzimmertests sind für 24 Stunden gültig“, so Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein.