Schlangen vor Apotheken für die kostenlosen Tests

In Oberösterreich standen in manchen Apotheken Menschen Schlange. „Alle Altersgruppen holen sich Tests ab“, erzählt die Linzer Apothekerin Lisa Rosenauer. Aber viele ältere Kunden hätten berichtet, dass sie lieber in die Teststraßen gehen würden. In der Stadtapotheke in Ried im Innkreis ein ähnliches Bild. „Das erste Kontingent ist fast ausgegeben“, sagt Chefin Verena Asböck. Spätestens Anfang nächster Woche soll nachgeliefert werden.