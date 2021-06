Darum ging Alaba Arnautovic an die Gurgel

Jubel, Trubel, Heiterkeit. Nach dem ersten EM-Sieg in der österreichischen Fußball-Geschichte war die Freude im Lager des ÖFB grenzenlos. Nur Torschütze Marko Arnautovic kam nach seinem erlösenden 3:1 in Minute 89 richtig in Rage. Der Stürmer-Star bejubelte sein Tor nicht, schimpfte stattdessen in Richtung seines Gegenspielers Ezgjan Alioski. Laut Medienberichten hatte „Arni“ den Profi von Leeds United massivst auf Albanisch beleidigt (bzw. dessen Mutter). David Alaba verstand offenbar einige Wortbrocken und versuchte in Folge, den China-Legionär schnellstmöglich zu beruhigen.