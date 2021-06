Mega-Budgetloch sorgt für Sparpläne

Die Lage ist angespannt“, sagt Stefan Passrugger. Der Chef des Tourismusverbandes Wagrain-Kleinarl ist alarmiert: Coronabedingt fehlen in seiner Region bis 2023 rund 2,2 Millionen Euro an Nächtigungs- und Tourismusabgaben. Allein der Ausfall der heurigen Wintersaison schlägt mit einem Minus von 1,1 Millionen Euro an Nächtigungsgeldern zu Buche.