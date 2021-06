Brasilien schlägt Venezuela zum Auftakt der Copa

Gastgeber und Titelverteidiger Brasilien ist erfolgreich in die Copa America gestartet. Die Mannschaft um Fußball-Superstar Neymar gewann das Eröffnungsspiel der Südamerikameisterschaft am Sonntag gegen Venezuela im Stadion Mane Garrincha in Brasilia mit 3:0 (1:0). Die Treffer erzielten Verteidiger Marquinhos nach einem Eckstoß von Neymar (23.), Neymar per Elfmeter (64.) und Gabriel Barbosa (89.).