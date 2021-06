Ab 15 Uhr LIVE: Schottland gegen Tschechien

Mit einer richtungsweisenden Partie kehrt Schottland nach einem Vierteljahrhundert auf die EM-Bühne zurück. Im ersten EM-Match seit 1996 empfangen die Schotten am Montagnachmittag (15.00 Uhr) in Glasgow Tschechien. Mit Blick auf die weiteren Gegner England und Vize-Weltmeister Kroatien darf sich nach dem Auftaktspiel der Gruppe D wohl nur der Sieger realistische Chancen auf den Aufstieg ausrechnen. Mit dem sportkrone.at-LIVETICKER (unten) und via Zattoo sind Sie immer am Ball.