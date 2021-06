ÖFB-Team von Eriksen-Drama „sehr betroffen“

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat die Nachricht vom Kollaps des dänischen Teamspielers Christian Eriksen während der EM-Partie gegen Finnland in Kopenhagen nach dem Abschlusstraining in Bukarest mitbekommen. „Auf so etwas ist man nicht vorbereitet, unsere Spieler sind sehr betroffen, es ist schwierig“, sagte ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel am Samstagabend im ORF-Interview. Die ÖFB-Auswahl startet am Sonntag gegen Nordmazedonien in die Endrunde.