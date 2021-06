Mit der „Eisernen“ reif für den Spielberg-Triumph

Österreich ist im Fahrerfeld des ADAC GT Masters 2021 am Red Bull Ring stark vertreten. Allein in der Internationalen Deutschen GT-Meisterschaft sind acht rot-weiß-rote Piloten am Start. Inklusive aller Partnerserien sind es gar 17, die damit ein stattliches Empfangskomitee für die Fans stellen, die erstmals im Jahr 2021 auf den Tribünen am Spielberg für Stimmung sorgen und den Motorsport-Sommer einläuten! Im GT-Masters ist Klaus Bachler mit einer „eisernen Dame“ an seiner Seite reif für den Sieg.