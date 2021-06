UEFA entschädigt Bilbao mit Finale und 1,3 Mio. €!

Die baskische Stadt, in der vier Spiele stattfinden sollten, war ebenso wie Dublin vor etwa sechs Wochen als EM-Spielort gestrichen worden, weil sich beide Städte im Gegensatz zu anderen Gastgeber-Orten wegen der Pandemie nicht dazu verpflichten wollten, Zuschauer in den Stadien zuzulassen. Für das Stadion San Mames sprang in Spanien die andalusische Hauptstadt Sevilla ein.