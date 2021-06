Airlines drängen auf Abbau von Reisebeschränkungen

Einheitliches Vorgehen gefordert

Die Airlines pochten auf ein einheitliches Vorgehen der 26 EU-Mitgliedstaaten. Die ungenügende Koordination der EU-Staaten hätten dazu beigetragen, dass die Fluggesellschaften in Europa viel mehr Verlust machten als die in den USA oder Asien. A4E erwartet bei den Airlines Europas in diesem Jahr 18 Milliarden Euro Verlust - die Hälfte des weltweiten Verlusts.