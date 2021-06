Xaver Schlager sieht Konkurrenzkampf gelassen

Der wohl größte Konkurrenzkampf im österreichischen Fußball-Nationalteam herrscht derzeit im Mittelfeld-Zentrum. Gleich sechs Spieler kommen vor dem EM-Auftaktmatch am Sonntag in Bukarest gegen Nordmazedonien für die beiden Positionen infrage, einer davon ist Xaver Schlager. Der Wolfsburg-Legionär hofft auf einen Platz in der Startelf, sieht die Situation aber gelassen, wie er am Donnerstag in Seefeld erzählte ...