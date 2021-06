ÖFB-Team: Zeiten von Schnitzel und Pommes vorbei

Zusehends werden aber auch die Anforderungen an die Köche komplexer. Mittelfeldmann Xaver Schlager (oben im Bild) etwa versucht, möglichst gluten- und laktosefrei zu essen. „Ich habe gemerkt, das hilft meinem Körper.“ Selbstauferlegte Verbote gibt es bei den Kickern aber wenige. „Es ist nicht nur wichtig, was meinem Körper guttut, sondern auch meinem Kopf“, meinte Christoph Baumgartner. Er habe es bereits einmal komplett vegetarisch versucht, habe aber keine körperliche Besserung gespürt. „Und es ist so, dass mir Fleisch schon sehr gut schmeckt“, sagte der Youngster.